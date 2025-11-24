В Туве благодаря норам сусликов нашли древнее металлургическое производство

«Мы как будто собираем сложный пазл. Вместе с нами геологи нашли древние рудные местонахождения, трасолог по микроследам подтверждает, что странный большой обитый камень — это наковальня, дендрохронолог по углю из печей восстанавливает 135-летнюю хронологию, а суслики, по сути, помогли нам найти новые печи, выбирая грунт между валунами. Можно предположить, что плавка железа произошла не в одном месте, а в разных точках на карте, которые станут элементами целой системы», — привели в пресс-службе слова научного сотрудника отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Варвары Бусовой.