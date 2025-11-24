Курорты Кубани победили на премии «Горы России»

Горнолыжные курорты Краснодарского края — «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна» — стали победителями IV Национальной премии «Горы России», сообщает пресс-служба администрации Кубани.
Церемония прошла 24 ноября в Москве. Победителей в 24 номинациях определили по итогам онлайн-голосования, в котором участвовали более 380 тысяч человек. «Красная Поляна» признана лучшим горнолыжным курортом Южного федерального округа. «Роза Хутор» получила награду в категории «Умный курорт» за внедрение инноваций в устойчивое развитие. СПА-отель «Поляна 1389» на «Газпром Поляне» стал лучшим среди горнолыжных курортов России.
«Регион активно готовится к зимнему курортному сезону. В этом году гостей будут принимать около 2 тысяч объектов размещения емкостью 200 тысяч мест. Традиционно в зимний период больше половины наших гостей выбирают Сочи», — прокомментировала заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова.
Она отметила, что в олимпийской столице туристов ждут более 630 коллективных средств размещения. Половина из них — это горно-климатические курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна». Горнолыжный сезон в Сочи начнется во второй половине декабря, однако все будет зависеть от погодных условий и снежного покрова.
Премию называют «горнолыжным Оскаром». Она отражает уровень качества услуг российских горнолыжных курортов. В 2025 году особое внимание уделили всесезонности: курорты всё чаще превращаются из зимних центров в круглогодичные комплексы. Это расширяет туристический сезон, поддерживает занятость и даёт гостям больше возможностей для отдыха.