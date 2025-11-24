Курорты Кубани победили на премии «Горы России»

Она отметила, что в олимпийской столице туристов ждут более 630 коллективных средств размещения. Половина из них — это горно-климатические курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна». Горнолыжный сезон в Сочи начнется во второй половине декабря, однако все будет зависеть от погодных условий и снежного покрова.