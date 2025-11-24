В Петрозаводске установят памятник генералу Валериану Фролову

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Памятник командующему Карельским фронтом в годы Великой Отечественной войны Валериану Фролову установят в Петрозаводске, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Памятник генералу Фролову готов! Виталий Дмитриевич Шанов завершил работу над бюстом командующему Карельским фронтом. Готовим монумент к транспортировке — в ближайшее время установим его на пересечении улиц Ровио и Фролова, как и просили горожане», — написал он в своем Telegram-канале.
Парфечников сообщил, что рядом с памятником позже будет благоустроен небольшой сквер.
«Благодарю за финансовую и идейную поддержку Российское военно-историческое общество и лично помощника президента Владимира Мединского», — отметил глава Карелии.
Валериан Фролов — советский военачальник, командующий армией и фронтом в Великой Отечественной войне, генерал-полковник. С сентября 1941 года по февраль 1944 года — командующий Карельским фронтом.