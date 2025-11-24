«Через года наберете 10 лишних килограмм веса». Белорусский врач-диетолог назвала самые калорийные кофейные напитки

Калорийные кофейные напитки на YouTube-канале «СБ ТВ» в программе «PRO Здоровье» назвала врач-диетолог, научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Синякова.
По ее словам, это капучино, латте, раф, флэт уайт и прочие.
«Надо четко понимать, что это напитки весьма калорийные. Их надо воспринимать скорее не как напиток, а как десерт», — подчеркнула Ольга Синякова.
По ее словам, если выпить на пустой желудок вот такой кофейный напиток, как многие любят, бегом до работы, то он даст естественно подъем глюкозы в крови. Поджелудочная железа на это ответит выбросом инсулина. Инсулин посодействует утилизации этой глюкозы, и глюкоза упадет ниже уровня. И уже примерно через час после прихода на работу человек будет сонный, апатичный.
«Если ежедневно качаться на таких глюкозо-инсулиновых качелях, употребляя подобные напитки натощак, то это приведет через энное количество лет к инсулинорезистентности, а это прямой путь к сахарному диабету второго типа», — подчеркнула врач-диетолог.
Ольга Синякова акцентировала внимание на калорийности таких напитков.
«Несколько таких напитков, выпитых в течение дня, даже при том, что человек идеально питается в другое время, через год приведут к набору 10 лишних килограммов», — подчеркнула медик и отметила, что с такими кофейными напитками надо быть очень аккуратными и, если очень любите, пить по чашке через день.
Черный кофе, без добавок и без сахара к набору веса не приведет, отметила Ольга Синякова.
Кстати, белорусский диетолог назвала безопасную дозу кофеина: «Двойной эспрессо — это уже 180 миллиграмм кофеина».
