В Ростовской области усилили контроль за машинами из Украины, ДНР и ЛНР

На Дону будут проверять машины с иностранными регистрационными знаками.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области усилили контроль за транспортом с регистрационными знаками Украины, а также ДНР и ЛНР (до их вхождения в состав Российской Федерации). Об этом сообщают в управлении Госавтоинспекции.

Особое внимание уделяется:

— ситуациям, когда используются ТС с иностранными знаками и документами, утратившими юридическую силу;

— случаям, когда владельцы уже зарегистрированных в России автомобилей продолжают использовать прежние зарубежные номера и документы;

— с особым вниманием опрашивают водителей — бывших граждан Украины, ДНР и ЛНР, получивших российское водительское удостоверение, но продолжающих предъявлять старые документы.

Все автомобили и водители проходят проверку по базам данных МВД. Инспекторы могут составить административные протоколы (ч. 4 ст. 12.2 и ч. 1 ст. 12.3 КоАП).

Автовладельцам советуют заранее позаботиться о документах. Своевременное обращение в регистрационное подразделение поможет избежать проблем в дороге. Это также гарантирует, что все данные о транспорте и водителе будут корректными.

