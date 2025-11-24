Почти 10 тысяч воронежцев заболели ОРВИ

За минувшую неделю в Воронежской области официально зарегистрировали 9725 больных с признаками ОРВИ. Среди них 4855 детей в возрасте до 14 лет. Также у 159 пациентов лабораторно подтвердили диагноз «ковид». Таковы данные на основе обращений заболевших к врачам.