Почти 10 тысяч воронежцев заболели ОРВИ

Еще у 159 пациентов выявили ковид.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю в Воронежской области официально зарегистрировали 9725 больных с признаками ОРВИ. Среди них 4855 детей в возрасте до 14 лет. Также у 159 пациентов лабораторно подтвердили диагноз «ковид». Таковы данные на основе обращений заболевших к врачам.

Эпидемиологи напоминают, что при первых признаках острой вирусной инфекции необходимо оставаться дома. Желательно вызвать врача, а не заниматься самолечением.

А самым эффективным средством профилактики гриппа врачи называют вакцинацию. Прививочная кампания в регионе еще продолжается.