Школьники Краснодара освоили полезные цифровые привычки

Открытое занятие Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» прошло в школе № 2 Краснодара. Его организовали в ходе реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном департаменте информатизации и связи.
Школьники познакомились с основами безопасного и эффективного использования цифровых устройств в повседневной жизни. Анимационные персонажи видеоролика от компании «СКБ Контур» рассказали ребятам, почему социальные сети могут забить память телефона. Также школьники узнали, что делать, когда не можешь сконцентрироваться на важных делах из-за уведомлений на устройстве. Разобраться в важной и полезной теме ребятам помог ведущий консультант отдела информатизации, информационных систем и технологий краевого департамента информатизации и связи Дмитрий Петлица.
«Правильное использование современных гаджетов — это задача, требующая внимательности и осознанности. Чтобы устройства функционировали эффективно, необходимо формировать у подрастающего поколения полезные цифровые привычки. Эти навыки не только помогут им грамотно использовать гаджеты, но и будут способствовать развитию критического мышления, умению анализировать информацию и принимать обоснованные решения в онлайн-пространстве», — отметил Дмитрий Петлица.
Спикер также рассказал о неочевидных последствиях массового внедрения цифровых технологий. Школьники узнали, что использование гаджетов тесно связано с потреблением электричества. Чем больше пользователи цифровых устройств присылают друг другу изображения, видео или файлы в социальных сетях, тем сильнее нагружаются дата-центры — специальные сервера, где хранится информация и производятся вычисления. Когда дата-центр нагружен, он потребляет больше электричества, чем обычно, что негативно влияет на экологию.
Отметим, что познакомиться с темой урока и узнать, как цифровые привычки связаны с личной эффективностью и экологией может любой желающий. Сделать это можно на официальном сайте проекта.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.