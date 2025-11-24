Школьники Краснодара освоили полезные цифровые привычки

Спикер также рассказал о неочевидных последствиях массового внедрения цифровых технологий. Школьники узнали, что использование гаджетов тесно связано с потреблением электричества. Чем больше пользователи цифровых устройств присылают друг другу изображения, видео или файлы в социальных сетях, тем сильнее нагружаются дата-центры — специальные сервера, где хранится информация и производятся вычисления. Когда дата-центр нагружен, он потребляет больше электричества, чем обычно, что негативно влияет на экологию.