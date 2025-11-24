105-летний философ Ким Хён Сок назвал залог долголетия

Ким Хён Сок рассказал, что в детстве был слабым и его мать сомневалась, что он доживёт до 20 лет. Однако сила воли и позитивный настрой позволили ему пережить многих сверстников. По мнению философа, долголетие определяется не медициной и не удачей, а отношением человека к жизни, уверенностью в себе и отсутствием отчаяния.