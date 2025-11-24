105-летний философ Ким Хён Сок назвал залог долголетия

Южнокорейский профессор философии Ким Хён Сок, недавно отметивший свой 105-й день рождения, поделился своим видением долголетия. Издание Mirror сообщило, что философ считает, что секрет долгой жизни доступен каждому и главным образом зависит от внутреннего состояния человека, пишет KP.RU.
Ким Хён Сок рассказал, что в детстве был слабым и его мать сомневалась, что он доживёт до 20 лет. Однако сила воли и позитивный настрой позволили ему пережить многих сверстников. По мнению философа, долголетие определяется не медициной и не удачей, а отношением человека к жизни, уверенностью в себе и отсутствием отчаяния.
Он подчеркнул, что важно сохранять молодость души, жить с верой в свои силы и не поддаваться отчаянию. Эти принципы, по словам Ким Хён Сока, и помогли ему достичь более чем столетнего возраста и продолжать активную интеллектуальную деятельность.