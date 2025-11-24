В Большом театре реконструировали легендарную постановку «Мертвых душ» Родиона Щедрина

В обоих случаях постановки не выпадали из репертуара на долгие десятилетия, а потому новые вводы пусть и осуществлялись по некоей инерции, но все же «из ног в ноги» — отдельные детали могли пропадать, но общую форму спектакли продолжали удерживать. К спектаклям самого Покровского его слова применимы абсолютно: он предпочитал ставить заново. И не задумываясь убирал свое имя с афиш, если спектакль переставал быть на что-то похожим, но в репертуаре — для приглашения различных звезд — держался (так, например, было с вводом в его «Травиату» эстонской дивы Маргариты Войтес в 1982-м).