В Новомосковске открыли обновленный сквер имени 239-й Стрелковой дивизии

Сквер им. 239-й Стрелковой дивизии открыли после благоустройства в Новомосковске Тульской области. Пространство преобразили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве ЖКХ.
Эту территорию для обновления выбрали жители в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Благодаря модернизации в сквере появились детская площадка, освещение и видеонаблюдение. Также там обновили тротуарную плитку, установили малые архитектурные формы и озеленили территорию.
Благоустройство общественных пространств позволяет планомерно готовиться к 100-летию Новомосковска. В этом году также комплексно преобразился сквер им. 30-летия ВЛКСМ, в предыдущие годы улучшили Березовую рощу, парк 60-летия образования СССР и ряд других объектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.