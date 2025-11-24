Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новомосковске открыли обновленный сквер имени 239-й Стрелковой дивизии

Там установили детскую площадку и провели озеленение.

Сквер им. 239-й Стрелковой дивизии открыли после благоустройства в Новомосковске Тульской области. Пространство преобразили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

Эту территорию для обновления выбрали жители в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Благодаря модернизации в сквере появились детская площадка, освещение и видеонаблюдение. Также там обновили тротуарную плитку, установили малые архитектурные формы и озеленили территорию.

Благоустройство общественных пространств позволяет планомерно готовиться к 100-летию Новомосковска. В этом году также комплексно преобразился сквер им. 30-летия ВЛКСМ, в предыдущие годы улучшили Березовую рощу, парк 60-летия образования СССР и ряд других объектов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.