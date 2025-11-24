«Наш рынок растет»: товарооборот Башкирии за 9 месяцев достиг почти 2,5 трлн рублей

Потребительский рынок Башкирии демонстрирует уверенный рост и сохраняет лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. Такое заявление сделал премьер-министр республики Андрей Назаров.
По его словам, за первые девять месяцев этого года общий товарооборот достиг почти 2,5 триллионов рублей. Особенно динамично развивается электронная торговля: за последние 5−6 лет этот сегмент вырос более чем в 12 раз.
Назаров привел конкретные цифры: за январь-сентябрь объем онлайн-продаж превысил 30 миллиардов рублей, что более чем на 50% выше показателей прошлого года. Он отметил, что все больше жителей республики выбирают удобство и быстроту интернет-магазинов.
Значительное развитие получила складская и логистическая инфраструктура — введено в эксплуатацию более ста тысяч квадратных метров современных складских помещений. По вводу общетоварных складов в Приволжском федеральном округе Башкирия занимает первое место.
Премьер-министр поручил Министерству торговли и услуг Башкирии усилить работу по привлечению инвесторов в сферу оптовой торговли и реализовать в 2026 году не менее двух крупных инвестиционных проектов по созданию складской и логистической инфраструктуры.
Для дальнейшего развития потребительского рынка Назаров выделил ключевые задачи: сокращение логистического плеча, увеличение оптового товарооборота и обеспечение качественного торгового обслуживания в каждом населенном пункте республики.
— Наш рынок растет, и вместе мы можем сделать его еще сильнее и удобнее для всех жителей, — заявил глава кабмина Башкирии.
