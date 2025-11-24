Часы пассажира «Титаника» Исидора Штрауса продали на аукционе за £1,78 млн

На «Титанике» Штраус был одним из самых богатых пассажиров, а в путешествие через Атлантику он отправился вместе с женой Идой. Когда корабль начал тонуть, супруги добрались до спасательных шлюпок, где им, как пожилым людям, предложили места вне очереди, но Штраус отказался сесть раньше других. А Ида, в свою очередь, отказалась покинуть своего мужа. В последний раз их видели живыми, сидящими на шезлонгах, бок о бок друг с другом и провожающими последние минуты своей жизни.