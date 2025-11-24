Часы пассажира «Титаника» Исидора Штрауса продали на аукционе за £1,78 млн

Свершившаяся 113 лет назад история «Титаника» стала не только одной из самых страшных трагедий, но и весьма выгодным происшествием. Имущество, найденное на лайнере, до сих пор пускают с молотка и делают на этом приличную кассу. То письмо продадут за сотни тысяч долларов (и это, кстати, рекорд аукциона), то начальную стоимость женских часов выставят такую, что даже у прожженных аукционистов лица застывают вместе с их циферблатом.
И вот сейчас на очередном аукционе избавились как раз от золотых карманных часов, принадлежавших одному из пассажиров «Титаника». И продали их за рекордную сумму — 1,78 миллиона фунтов стерлингов (без малого 183 миллиона рублей).
Как сообщает The Guardian, эти золотые карманные часы весят 18 карат. Изделие фирмы Jules Jurgensen принадлежало Исидору Штраусу — 67-летнему предпринимателю и совладельцу крупнейшей американской сети универмагов Macy’s. Он получил их в подарок на свой 43-й день рождения в 1888 году.
На «Титанике» Штраус был одним из самых богатых пассажиров, а в путешествие через Атлантику он отправился вместе с женой Идой. Когда корабль начал тонуть, супруги добрались до спасательных шлюпок, где им, как пожилым людям, предложили места вне очереди, но Штраус отказался сесть раньше других. А Ида, в свою очередь, отказалась покинуть своего мужа. В последний раз их видели живыми, сидящими на шезлонгах, бок о бок друг с другом и провожающими последние минуты своей жизни.
Исидор и Ида Штраус — та самая пара, которую Джеймс Кэмерон в своем фильме «Титаник» изобразил лежащими на кровати в объятиях друг друга, пока их каюта заполнялась водой.
«Семья Штраус была воплощением величайшей истории любви: Ида отказалась покинуть своего мужа, с которым прожила 41 год, когда “Титаник” затонул, и эта рекордная цена свидетельствует об уважении, с которым к ним относятся», — отметил аукционист Эндрю Олдридж.
Вместе с часами на аукционе продали письмо Иды Штраус, написанное на бланке «Титаника» (100 тысяч фунтов стерлингов), список пассажиров «Титаника» (104 тысячи фунтов стерлингов), золотую медаль, которую спасенные выжившие вручили экипажу RMS Carpathia (86 тысяч фунтов стерлингов).
Общая сумма аукциона памятных вещей, связанных с «Титаником», достигла трех миллионов фунтов стерлингов (308,4 миллиона рублей).
«Эта рекордная цена свидетельствует о непреходящем интересе к истории “Титаника”. У каждого пассажира, мужчины, женщины и ребенка, а также члена экипажа была своя история, и спустя 113 лет они продолжают рассказываться благодаря памятным вещам», — заключил Олдридж.