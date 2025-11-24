Ученые нашли способ снизить риск рака шейки матки на 80 процентов

Исследователи провели комплексный анализ и доказали, что вакцинация против вируса папилломы человека — эффективное средство для предотвращения рака шейки матки и связанных с ним предраковых состояний. Особенно ярко действие прививки заметно в случае, если ее поставили до наступления половой зрелости.