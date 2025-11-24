Ученые нашли способ снизить риск рака шейки матки на 80 процентов

Оказалось, что у девушек, прошедших вакцинацию до 16 лет, риск развития рака шейки матки снижается до 80 процентов. Вакцины демонстрируют высокий профиль безопасности, при этом наиболее распространенными побочными эффектами являются временная болезненность и покраснение в месте инъекции, передает Cochrane Database of Systematic Reviews.
29 октября СМИ сообщили о начале производства первой российской вакцины от вируса папилломы человека. Он представляет огромную опасность для здоровья женщин, поскольку вызывает рак шейки матки и другие онкологические заболевания.
Исследователи из Японии разрабатывают инновационное средство против тревожности и стресса. «Вечерняя Москва» выясняла у эксперта, насколько эффективной она может быть в борьбе с депрессией.