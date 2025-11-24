Ричмонд
Ученые нашли способ снизить риск рака шейки матки на 80 процентов

Исследователи провели комплексный анализ и доказали, что вакцинация против вируса папилломы человека — эффективное средство для предотвращения рака шейки матки и связанных с ним предраковых состояний. Особенно ярко действие прививки заметно в случае, если ее поставили до наступления половой зрелости.

Источник: Freepik.com/CC0

Оказалось, что у девушек, прошедших вакцинацию до 16 лет, риск развития рака шейки матки снижается до 80 процентов. Вакцины демонстрируют высокий профиль безопасности, при этом наиболее распространенными побочными эффектами являются временная болезненность и покраснение в месте инъекции, передает Cochrane Database of Systematic Reviews.

29 октября СМИ сообщили о начале производства первой российской вакцины от вируса папилломы человека. Он представляет огромную опасность для здоровья женщин, поскольку вызывает рак шейки матки и другие онкологические заболевания.

Исследователи из Японии разрабатывают инновационное средство против тревожности и стресса. «Вечерняя Москва» выясняла у эксперта, насколько эффективной она может быть в борьбе с депрессией.