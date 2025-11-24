В Грозненском районе Чечни прошел праздник «День села»

Праздничное мероприятие «День села» прошло в селе Октябрьском в Грозненском районе Чеченской Республики и было приурочено к 98-летию со дня его основания. Его организовали в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в администрации района.
На центральной площади села прошли выставки декоративно-прикладного искусства, спортивные состязания и дегустация национальных блюд. В торжественной части жители и старейшины села были отмечены благодарственными письмами за вклад в развитие территории. Праздничное мероприятие завершилось ярким концертом творческих коллективов района и массовыми народными гуляниями.
«Такие праздники объединяют поколения, сохраняют самобытность и создают атмосферу единства и уважения к истории нашей малой родины», — отметил глава администрации Грозненского муниципального района Ильяс Налаев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.