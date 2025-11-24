Ричмонд
Пожилая женщина ожила за несколько минут до кремации, пишут СМИ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Таиланде 65-летняя женщина «ожила» в гробу за несколько минут до кремации, сообщило издание Bangkok Post.

Источник: © РИА Новости

«Предположительно скончавшаяся накануне вечером 65-летняя женщина была обнаружена живой в гробу всего за несколько минут до запланированной кремации в районе Бангъяй в воскресенье», — говорится в материале.

По данным издания, в тот день родственники привезли тело женщины в храм. Когда работники открыли гроб для подготовки к кремации, они увидели, что женщина жива. Настоятель храма распорядился немедленно отправить женщину в больницу.

Врач не обнаружил признаков остановки сердца или дыхательной недостаточности. Вместо этого у нее была диагностирована тяжелая гипогликемия (критически низкий уровень сахара в крови).

Женщина остается в больнице под присмотром врачей, сообщается в публикации.