Пожилая женщина ожила за несколько минут до кремации, пишут СМИ

«Предположительно скончавшаяся накануне вечером 65-летняя женщина была обнаружена живой в гробу всего за несколько минут до запланированной кремации в районе Бангъяй в воскресенье», — говорится в материале.
По данным издания, в тот день родственники привезли тело женщины в храм. Когда работники открыли гроб для подготовки к кремации, они увидели, что женщина жива. Настоятель храма распорядился немедленно отправить женщину в больницу.
Врач не обнаружил признаков остановки сердца или дыхательной недостаточности. Вместо этого у нее была диагностирована тяжелая гипогликемия (критически низкий уровень сахара в крови).
Женщина остается в больнице под присмотром врачей, сообщается в публикации.