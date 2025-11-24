Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве врачи спасли пациента с сердцебиением 300 ударов в минуту

Врачи городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева спасли мужчину с комбинацией двух нарушений ритма сердца. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Источник: Image by Freepik

Пациент был доставлен в отделение неотложной кардиологии с жалобами на боли в груди. Оказалось, что приступы учащенного сердцебиения наблюдались у госпитализированного на протяжении 4 лет. Однако в последнее время ситуация ухудшилась до такой степени, что мужчина падал в обморок.

Медики выяснили, что в последние недели сердце пациента билось 300 раз в минуту (норма составляет 60−90 ударов в минуту. — Прим. ред.). В результате госпитализированному диагностировали фибрилляцию предсердий (хаотичное сокращение групп мышечных волокон предсердий. — Прим. ред.) и синдром WPW (врожденное нарушение проводимости сердца. — Прим. ред.).

Врачи оценили состояние мужчины как критическое, указав, что пациенты с данным заболеванием находятся в высокой группе риска. Медики объяснили, что фибрилляция предсердий может перерасти в фибрилляцию желудочков, из-за чего у человека может внезапно остановиться сердце.

Руководитель аритмологической службы больницы Давтян Карапет заявил, что вылечить данное заболевание можно только с помощью катетерного прижигания аномального мышечного волокна. Процедура выполняется под местной анестезией и длится примерно 30−40 минут.

В результате мужчине сделали радиочастотную аблацию дополнительного предсердно-желудочкового соединения. На протяжении 5 дней пациент находился в больнице, а после его выписали домой с нормальным ритмом сердца.