В Москве врачи спасли пациента с сердцебиением 300 ударов в минуту

Пациент был доставлен в отделение неотложной кардиологии с жалобами на боли в груди. Оказалось, что приступы учащенного сердцебиения наблюдались у госпитализированного на протяжении 4 лет. Однако в последнее время ситуация ухудшилась до такой степени, что мужчина падал в обморок.
Медики выяснили, что в последние недели сердце пациента билось 300 раз в минуту (норма составляет 60−90 ударов в минуту. — Прим. ред.). В результате госпитализированному диагностировали фибрилляцию предсердий (хаотичное сокращение групп мышечных волокон предсердий. — Прим. ред.) и синдром WPW (врожденное нарушение проводимости сердца. — Прим. ред.).
Врачи оценили состояние мужчины как критическое, указав, что пациенты с данным заболеванием находятся в высокой группе риска. Медики объяснили, что фибрилляция предсердий может перерасти в фибрилляцию желудочков, из-за чего у человека может внезапно остановиться сердце.
Руководитель аритмологической службы больницы Давтян Карапет заявил, что вылечить данное заболевание можно только с помощью катетерного прижигания аномального мышечного волокна. Процедура выполняется под местной анестезией и длится примерно 30−40 минут.
В результате мужчине сделали радиочастотную аблацию дополнительного предсердно-желудочкового соединения. На протяжении 5 дней пациент находился в больнице, а после его выписали домой с нормальным ритмом сердца.