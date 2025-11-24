В Москве врачи спасли пациента с сердцебиением 300 ударов в минуту

Пациент был доставлен в отделение неотложной кардиологии с жалобами на боли в груди. Оказалось, что приступы учащенного сердцебиения наблюдались у госпитализированного на протяжении 4 лет. Однако в последнее время ситуация ухудшилась до такой степени, что мужчина падал в обморок.