Алтайская компания подвела промежуточные итоги диагностики производства

Компания «Тонар Плюс» из Алтайского края подвела промежуточные итоги трехмесячного этапа диагностики производства в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.
«Тонар Плюс» производит товары для рыбалки, охоты, туризма и активного отдыха. Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает более 3000 наименований. Предприятие внедряет инструменты бережливого производства с экспертами Федерального центра компетенций.
В качестве пилотного направления для реализации мероприятий был выбран процесс пошива зимнего костюма для активного отдыха. Диагностика проходила с использованием инструментов и методик ИТ-платформы производительность.рф. Благодаря участию в проекте предприятие получило детальный анализ технологических процессов, выявило «узкие» места и возможности для оптимизации производства. В следующие три месяца компании предстоит внедрить план мероприятий по устранению выявленных на этапе диагностики проблем.
«Участие в федеральном проекте “Производительность труда” — важный шаг для развития нашей компании. Анализ показал, что мы на правильном пути и есть очевидные резервы для улучшения. Это позволит увеличить объемы выпуска, сохраняя при этом конкурентные сроки и качество продукции. Мы планируем активно внедрять полученные рекомендации и уверены, что участие в проекте поможет вывести производство на новый уровень», — отметил директор предприятия Вячеслав Крымов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.