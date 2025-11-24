Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Земле началась слабая магнитная буря

Степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G1.

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Слабая магнитная буря началась на Земле из-за влияния корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН отмечали, что Земля попала под влияние корональной дыры на Солнце на двое суток раньше прогноза.