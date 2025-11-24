В Жигулевске Самарской области прошла мини-ярмарка вакансий

Мини-ярмарка вакансий прошла в центре «Мой бизнес» города Жигулевска Самарской области в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в администрации городского округа Жигулевск.
На ярмарке вакансии представили организации «Хлеб», «Услада», научно-производственная фирма «Мета», «Энерготехмаш» и Военный комиссариат города Жигулевска и Ставропольского района Самарской области. На мероприятии соискатели смогли побеседовать с представителями кадровых служб. Они обсудили заработную плату, требования к кандидатам, должностные обязанности и социальные гарантии. Три человека определились с работой и уже готовят документы для трудоустройства.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.