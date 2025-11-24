Ростовские таможенники направили военным детали к самолетам на сумму 1,42 млрд рублей

Ростовские таможенники направили Министерству обороны РФ запчасти для сборки двух самолетов ИЛ. Речь идет о следующих конструкциях: фюзеляжи, части крыльев, подкрылки, гребни, рельсы, шасси и кили. Несколько лет назад детали завезли в страну представители иностранной компании. Общая стоимость запчастей — 1,42 млрд. рублей.
Однако фирма не выполнила в срок необходимые таможенные процедуры. По этой причине были возбуждены административные дела. По итогам судебного заседания было принято решение конфисковать детали и передать их Министерству обороны.
Ранее таможенники отправляли военным автомобили, беспилотники и многое другое.
