Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовские таможенники направили военным детали к самолетам на сумму 1,42 млрд рублей

Ростовские таможенники изъяли у иностранной фирмы шасси и другие детали.

Источник: Комсомольская правда

Ростовские таможенники направили Министерству обороны РФ запчасти для сборки двух самолетов ИЛ. Речь идет о следующих конструкциях: фюзеляжи, части крыльев, подкрылки, гребни, рельсы, шасси и кили. Несколько лет назад детали завезли в страну представители иностранной компании. Общая стоимость запчастей — 1,42 млрд. рублей.

Однако фирма не выполнила в срок необходимые таможенные процедуры. По этой причине были возбуждены административные дела. По итогам судебного заседания было принято решение конфисковать детали и передать их Министерству обороны.

Ранее таможенники отправляли военным автомобили, беспилотники и многое другое.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram.

Читайте также.

«Такая разная таможня»: выбираем самую очаровательную сотрудницу.

Майор таможенной службы на собственных руках вынес из пожара двух пенсионерок.