В Белгородской области завершили очистку участка реки Оскол

Из нее извлекли мусор, коряги и затопленные деревья.

Участок реки Оскол протяженностью 2,8 км очистили от мусора в Чернянском округе Белгородской области. Водный объект привели в порядок в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном правительстве.

Работы провели на отрезке от северной границы Чернянского района со Старооскольским городским округом до железобетонного моста в селе Завалищено. Специалисты Белгородского водного хозяйства извлекли более 500 затопленных деревьев, крупногабаритный мусор, автомобильные шины и коряги. Также они очистили русло от избыточной водной растительности.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.