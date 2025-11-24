Ричмонд
В Ростове расселенную многоэтажку на Нариманова усилили защитными конструкциями

В Ростове расселенный дом законсервировали из-за непрошеных гостей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону сотрудники коммунальной службы провели работы в многоквартирном пятиэтажном расселенном доме на улице Нариманова. Мастера восстановили защитные конструкции, предотвращающие проникновение посторонних.

В городской администрации пояснили: в некоторых местах на окнах были сорваны или отогнуты металлические листы, поэтому неизвестные могли попасть в здание.

— Сегодня выполнены дополнительные мероприятия по консервации аварийного объекта, — сказали в администрации Донской столицы.

Напомним, в конце января прошлого года в доме частично обрушилась стена. Перед этим людей успели эвакуировать. Сегодня дом расселен, законсервирован и подлежит сносу.

