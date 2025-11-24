В Ростове расселенную многоэтажку на Нариманова усилили защитными конструкциями

В Ростове-на-Дону сотрудники коммунальной службы провели работы в многоквартирном пятиэтажном расселенном доме на улице Нариманова. Мастера восстановили защитные конструкции, предотвращающие проникновение посторонних.
В городской администрации пояснили: в некоторых местах на окнах были сорваны или отогнуты металлические листы, поэтому неизвестные могли попасть в здание.
— Сегодня выполнены дополнительные мероприятия по консервации аварийного объекта, — сказали в администрации Донской столицы.
Напомним, в конце января прошлого года в доме частично обрушилась стена. Перед этим людей успели эвакуировать. Сегодня дом расселен, законсервирован и подлежит сносу.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Снос аварийного дома на Нариманова в Ростове одобрила Госэкспертиза.
Обрушившийся дом на Нариманова в Ростове-на-Дону планируют расселить в 2024 году.