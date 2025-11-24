В Югре в больнице города Лянтора провели занятие для будущих медиков

Практическое занятие для учеников 10-го класса медицинского профиля школы № 7 в городе Лянторе провел врач отделения скорой медицинской помощи Никита Пырчак. Проведение подобных мероприятий способствует повышению медицинской грамотности среди молодежи, что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Основная цель занятия — подготовить будущих специалистов к дальнейшему изучению медицинских дисциплин. Под руководством врача ученики рассмотрели различные методы остановки кровотечений, включая наложение жгута и использование давящей повязки. Практическая отработка полученных знаний позволит им в будущем быть готовыми к оказанию помощи в экстренных ситуациях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.