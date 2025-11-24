«Должна быть доступна каждой семье»: в Башкирии можно будет бесплатно получить помощь юристов в оспаривании отцовства

Спикер отметил, что дела, связанные с установлением родства, имеют особую социальную значимость, но люди, которым услуги юриста не по карману, могут остаться без поддержки в сложном судебном процессе. Толкачев подчеркивает, что рассмотрение таких дел требует грамотного выполнения многих процессуальных действий, включая оформление документов, сбор доказательств и организацию генетической экспертизы, и без помощи профессионалов не обойтись. Именно поэтому, по его словам, парламент расширяет доступ к бесплатной юридической помощи, чтобы защита прав на отцовство и материнство была доступна каждой семье.