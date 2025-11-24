«Должна быть доступна каждой семье»: в Башкирии можно будет бесплатно получить помощь юристов в оспаривании отцовства

Завтра, 25 ноября, парламент Башкирии рассмотрит в окончательном чтении законопроект, расширяющий перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи в республике. Дела об установлении и оспаривании отцовства и материнства предлагается включить в число категорий, по которым граждане смогут получать правовую поддержку за счет государства.
Председатель Государственного Собрания региона Константин Толкачев считает, что принятие законопроекта обеспечит гражданам квалифицированное правовое сопровождение при разрешении деликатных вопросов в судах.
Спикер отметил, что дела, связанные с установлением родства, имеют особую социальную значимость, но люди, которым услуги юриста не по карману, могут остаться без поддержки в сложном судебном процессе. Толкачев подчеркивает, что рассмотрение таких дел требует грамотного выполнения многих процессуальных действий, включая оформление документов, сбор доказательств и организацию генетической экспертизы, и без помощи профессионалов не обойтись. Именно поэтому, по его словам, парламент расширяет доступ к бесплатной юридической помощи, чтобы защита прав на отцовство и материнство была доступна каждой семье.
Законопроект был принят в первом чтении в сентябре, при подготовке ко второму чтению поправок не поступило.
