В Казани пройдет семинар об изменениях в налоговом законодательстве

Первый семинар проекта «Школа налоговой грамотности», посвященный подготовке предпринимателей Татарстана к изменениям в налоговом законодательстве, состоится 11 декабря в Казани. Мероприятие пройдет в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономики.
На семинаре «Налоги-2026: НДС для “упрощенцев”, изменения по ПСН и новые правила игры для малого бизнеса» участники узнают, как подготовиться к переходу на НДС и распланировать финансовую нагрузку. Им также расскажут об отличиях налогооблагаемой базы для упрощенной системы налогообложения и НДС. На встрече обсудят также отмену пониженных тарифов по страховым взносам и многое другое.
На мероприятии выступят заместитель председателя торгово-промышленной палаты Татарстана по экономическим вопросам Сергей Карпухин и генеральный директор консалтинговой компании «БЛТ Партнерс» Светлана Беляева. В семинаре примут участие и представители УФНС РФ по республике.
Чтобы принять участие в семинаре, нужно пройти регистрацию по ссылке. Мероприятие пройдет по адресу: Казань, улица Петербургская, 28, зал «Алафузов», третий этаж. Начало в 10:00. По вопросам о мерах поддержки бизнеса можно также обратиться по номеру единого контактного центра 8 (843) 524−90−90.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.