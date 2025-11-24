В Казани пройдет семинар об изменениях в налоговом законодательстве

На семинаре «Налоги-2026: НДС для “упрощенцев”, изменения по ПСН и новые правила игры для малого бизнеса» участники узнают, как подготовиться к переходу на НДС и распланировать финансовую нагрузку. Им также расскажут об отличиях налогооблагаемой базы для упрощенной системы налогообложения и НДС. На встрече обсудят также отмену пониженных тарифов по страховым взносам и многое другое.