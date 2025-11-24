В Чухломе Костромской области завершают строительство лыжной трассы

По проекту предусмотрена прокладка и создание лыжной трассы, включающей два круга протяженностью 1 км и 1,5 км. На месте спортивного объекта уже сформировано основание из песка, тщательно утрамбованное и выровненное послойно. Также смонтировано уличное освещение. На территории подходят к завершению работы по обустройству парковочной зоны. Уже установлен павильон, где будут располагаться мужская и женская раздевалки, туалет и подсобное помещение. Коммуникации к нему подведены, специалистам осталось только выполнить внутреннюю отделку.