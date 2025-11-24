В Оренбуржье в селе Матвеевка прошел очередной День службы занятости

День службы занятости организовали в селе Матвеевка в Оренбургской области. Проведение подобных событий соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения.
В Матвеевском районе, в частности, состоялся мастер-класс по составлению эффективного резюме. Соискатели узнали, как правильно преподнести информацию о себе, чтобы привлечь внимание работодателей. Карьерные консультанты поделились советами и рекомендациями, которые помогут выделиться среди конкурентов на рынке труда.
Для школьников Кинельской средней школы организовали профориентационный тур на торговое предприятие. Ребят ознакомили с особенностями ведения бизнеса в торговой сфере.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.