В Оренбуржье в селе Матвеевка прошел очередной День службы занятости

Участников научили составлять эффективное резюме.

День службы занятости организовали в селе Матвеевка в Оренбургской области. Проведение подобных событий соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения.

В Матвеевском районе, в частности, состоялся мастер-класс по составлению эффективного резюме. Соискатели узнали, как правильно преподнести информацию о себе, чтобы привлечь внимание работодателей. Карьерные консультанты поделились советами и рекомендациями, которые помогут выделиться среди конкурентов на рынке труда.

Для школьников Кинельской средней школы организовали профориентационный тур на торговое предприятие. Ребят ознакомили с особенностями ведения бизнеса в торговой сфере.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.