В Шерегеше открыли общекурортный туристско-выставочный центр

«Здесь туристы смогут узнать график работы подъемников, кафе и ресторанов, получить информацию о мероприятиях и маршрутах, записаться на экскурсии. Что особенно важно для кузбассовцев, в центре им расскажут всю актуальную информацию о партнерах: на какие подъемники, гостиницы и рестораны действует кешбэк для жителей региона и где можно вернуть до 40% от потраченной суммы», — отметил губернатор региона Илья Середюк.