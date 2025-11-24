В Шерегеше открыли общекурортный туристско-выставочный центр

Визит-центр начал работать в спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш» в Кузбассе. Открытие таких мест соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве туризма.
«Здесь туристы смогут узнать график работы подъемников, кафе и ресторанов, получить информацию о мероприятиях и маршрутах, записаться на экскурсии. Что особенно важно для кузбассовцев, в центре им расскажут всю актуальную информацию о партнерах: на какие подъемники, гостиницы и рестораны действует кешбэк для жителей региона и где можно вернуть до 40% от потраченной суммы», — отметил губернатор региона Илья Середюк.
Совместно с Кузбасским центром искусств в визит-центре организована выставка-продажа «Горная Шория». В экспозиции представлены работы известных кузбасских художников, членов Союза художников России.
В течение горнолыжного сезона шерегешские мастера будут проводить мастер-классы на базе центра. Мастерская каюр-клуба хаски «Сибирский след» предлагает нарисовать упряжку северных собак, а творческая мастерская по мозаике «Среди Гор» — создать фигурки из стеклянной мозаики. Также в центре можно приобрести сувениры кузбасского бренда Му Siberia. В зале центра установлена новогодняя елка, украшенная игрушками кузбасских ремесленников. Каждая игрушка изготовлена в авторской технике и отражает красоту региона.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.