Японец выиграл в лотерею почти $4 млн, но скрыл от жены и поплатился

На остальные деньги японец купил роскошную машину и начал путешествовать в одиночку. Автомобиль он держал на городской парковке, а домой приходил с работы в старой одежде, специально переодеваясь, чтобы супруга не узнала об обмане. О выигрыше мужчина не рассказал даже друзьям и коллегам. Но со временем ему стало морально тяжело. Он понял, что упустил массу времени, променяв любовь семьи на одиночество.