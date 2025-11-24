Хроническое апноэ на 92% повышает риск развития болезни Паркинсона

Для этого ученые сопоставили то, как часто данная болезнь развивалась у ветеранов, не страдавших от апноэ, а также у его носителей. Небольшая часть из них, около 10%, получала лечение от апноэ в виде специальных компрессорных установок (CPAP), поддерживающих позитивное давление в органах дыхания во время сна, тогда как остальные пациенты отказались или не проходили подобную терапию.