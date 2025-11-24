Ричмонд
В школе № 1 башкирского села Бакалы сделали новую зону отдыха

Там установили современную мебель и интерактивную панель для развивающих игр.

Новую зону отдыха обустроили в школе № 1 села Бакалы Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Бакалинского района.

Создание места для отдыха стало возможным благодаря победе в конкурсе родительских инициатив Российского общества «Знание». Пространство создано с учетом интересов школьников. Там установили современную мебель, интерактивную панель для развивающих игр, столы для аэрохоккея, настольного футбола и шахмат. Это позволит ученикам проводить время между уроками активно и с пользой.

«Школа активно участвует в различных проектах и доказала высокий уровень взаимодействия между педагогами, учениками и родителями. Сегодняшнее открытие — это начало нового этапа для школы. Пусть этот проект вдохновляет учителей на дальнейшие подобные инициативы, а уютная, яркая и креативная атмосфера образовательного учреждения позволит с комфортом и с пользой проводить время на переменах», — отметил заместитель главы администрации района по социальным вопросам и кадрам Ринат Давлетов.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.