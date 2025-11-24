В школе № 1 башкирского села Бакалы сделали новую зону отдыха

«Школа активно участвует в различных проектах и доказала высокий уровень взаимодействия между педагогами, учениками и родителями. Сегодняшнее открытие — это начало нового этапа для школы. Пусть этот проект вдохновляет учителей на дальнейшие подобные инициативы, а уютная, яркая и креативная атмосфера образовательного учреждения позволит с комфортом и с пользой проводить время на переменах», — отметил заместитель главы администрации района по социальным вопросам и кадрам Ринат Давлетов.