В 134 многоквартирных домах Подмосковья обновили лифты

Больше всего объектов специалисты заменили в Королеве, Подольске, Балашихе, Лобне и Сергиевом Посаде. Новое оборудование включает в себя антивандальные панели и кабины, обеспечивающие защиту от повреждений, энергоэффективное светодиодное освещение, а также интеллектуальные датчики, которые предотвращают закрытие дверей при малейшем препятствии, обеспечивая безопасность пассажиров. Приемка каждого введенного в эксплуатацию лифта проходит с обязательным участием контролирующих органов и собственников помещений в доме.