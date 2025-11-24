В 134 многоквартирных домах Подмосковья обновили лифты

Замену лифтового оборудования с начала текущего года провели в 134 многоквартирных домах Московской области, сообщили в пресс-службе регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. Работы проводились в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Больше всего объектов специалисты заменили в Королеве, Подольске, Балашихе, Лобне и Сергиевом Посаде. Новое оборудование включает в себя антивандальные панели и кабины, обеспечивающие защиту от повреждений, энергоэффективное светодиодное освещение, а также интеллектуальные датчики, которые предотвращают закрытие дверей при малейшем препятствии, обеспечивая безопасность пассажиров. Приемка каждого введенного в эксплуатацию лифта проходит с обязательным участием контролирующих органов и собственников помещений в доме.
Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев отметил, что в Подмосковье самая большая программа капремонта. В этом году планируют заменить 415 лифтов в 146 многоквартирных домах. Перечень зданий, включенных в программу, а также сроки проведения работ доступны на сайте.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.