В Беларуси c 28 ноября стартуют мероприятия ко Дню инвалидов

В регионах запланированы творческие фестивали: в Бресте — фестивали «Поверь в себя» и «Цветок солнца», в Гомеле — международный фестиваль «Мы вместе!» с участием коллективов из России, в Витебске — конкурс «Время сильных» и фестиваль «Зоркі надзеi», в Гродно — фестиваль «Когда мы вместе — мы сильнее!», в Могилеве — ярмарка талантов «Под созвездием добра».-0-