Этот самолет ставит мировые рекорды: рассказываем, как создавали Ил-76

Ил-76, изначально спроектированный для десантирования личного состава и техники, способен принимать на борт до 48 т различных грузов. При этом внушительные габариты грузового отсека по-настоящему впечатляют — больше 300 кубометров объема, почти 30 м в длину и по 3,5 в ширину и высоту. Фюзеляж самолета разделен на несколько отсеков: кабина для пилотов, кабина для штурмана, отдельно для стрелка и грузовая кабина. Все они герметизированы, в том числе грузовая. До высоты полета 6700 м в кабинах поддерживается нормальное атмосферное давление, а на 11 тыс. оно соответствует высоте около 2,5 км. Благодаря этому на борту с комфортом пассажирского самолета могут одновременно разместиться 225 бойцов, если потесниться в двухпалубном варианте, и 126 — в полной экипировке, готовых к десантированию. К слову, покидать самолет возможно в четыре потока: два по бортам и два через грузовой люк.