Этот самолет ставит мировые рекорды: рассказываем, как создавали Ил-76

Военно-транспортный самолет Ил-76 — пожалуй, один из самых успешных транспортников в истории мировой авиации. Этот крылатый богатырь благодаря своим конструктивным особенностям стал героем нескольких мировых рекордов, за свою неприхотливость и высокую надежность в армейских кругах заслужил высокое звание «самолет-солдат». Его используют для доставки грузов, перевозки техники, в том числе танков, десантирования личного состава и боевых машин, эвакуации больных и раненых. Впрочем, обо всем по порядку.
Ил-76 — многофункциональный самолет, который по праву считается одним из самых надежных в мире. Используют его не только военные, но и гражданские. Главная особенность Ил-76 в том, что он может менять свою специализацию буквально в считанные часы, превращаясь из грузового в пассажирский, топливозаправщика, самолет-госпиталь или пожарный самолет. По количеству модификаций Ил-76 с явным преимуществом опережает всех своих «одноклассников».
Сложности конструирования.
История Ил-76 началась в 1966 году, когда Министерство авиационной промышленности инициировало создание для армии специализированного транспортника. За реализацию проекта взялись конструкторы Ильюшинского КБ.
Для реализации техзадания военных авиаторов инженерам пришлось создать полноразмерный макет планера будущего самолета, чтобы проверить возможности размещения огромной номенклатуры военной техники и специальных грузов. Работы осложнялись тем, что по требованиям армии тяжеловозу необходимо было обеспечить возможность эксплуатации на грунтовых аэродромах, а еще в условиях ограниченных взлетно-посадочных полос. Несмотря на все трудности, опытный экземпляр машины был готов уже весной 1971 года. Созданный на московском машиностроительном заводе «Стрела», прототип Ил-76 совершил свой первый полет 25 марта 1971 года. Взлетев с Центрального аэродрома имени М. В. Фрунзе в нескольких километрах от Кремля, он приземлился в подмосковном Жуковском.
В том же 1971-м новинку представили на Международном авиасалоне в Ле-Бурже. А уже через два года Ил-76 пошел в серию — 5 мая 1973 года первую машину выкатили из цехов Ташкентского авиационного производственного объединения. С 2010-го производство самолета было перенесено в российский Ульяновск.
Несмотря на то что на вооружение самолет был принят только в 1976 году, начиная с марта 1975-го он был бессменным участником всех крупномасштабных учений советской армии. Первым массовым участием экипажи Ил-76 отличились в маневрах Белорусского военного округа «Березина». С военного транспортника тогда был десантирован парашютно-десантный полк в полном составе с техникой и вооружением.
Невероятная грузоподъемность.
Сегодня белорусские авиаторы также отрабатывают подобные приемы доставки боевых машин. В самолете одновременно размещается до четырех грузовых платформ со специальными парашютными системами. Загрузка и швартовка занимает около 1,5 часа, а вот покидают летательный аппарат платформы куда более стремительно.
Ил-76, изначально спроектированный для десантирования личного состава и техники, способен принимать на борт до 48 т различных грузов. При этом внушительные габариты грузового отсека по-настоящему впечатляют — больше 300 кубометров объема, почти 30 м в длину и по 3,5 в ширину и высоту. Фюзеляж самолета разделен на несколько отсеков: кабина для пилотов, кабина для штурмана, отдельно для стрелка и грузовая кабина. Все они герметизированы, в том числе грузовая. До высоты полета 6700 м в кабинах поддерживается нормальное атмосферное давление, а на 11 тыс. оно соответствует высоте около 2,5 км. Благодаря этому на борту с комфортом пассажирского самолета могут одновременно разместиться 225 бойцов, если потесниться в двухпалубном варианте, и 126 — в полной экипировке, готовых к десантированию. К слову, покидать самолет возможно в четыре потока: два по бортам и два через грузовой люк.
При проектировании самолета конструкторы решили одну из самых сложных задач — добившись невероятной грузоподъемности, смогли создать машину, способную взлетать и садиться на ограниченные полосы.
Размах крыла — 50×50 м, длина самолета — 46,59 м, высота — 14,76 м, площадь крыла — 300 кв.м Масса пустого снаряженного — 92 тыс. кг, масса максимальная взлетная — 190 тыс. кг, полезная нагрузка — 48 тыс. кг.
При длине в 46 м размах крыльев Ил-76 составляет 50,5 м. Самолет оснащен четырьмя турбореактивными двигателями, каждый из которых выдает свыше 12 т взлетной тяги. Этого с лихвой хватает, чтобы поднять в воздух махину максимальным взлетным весом 190 т даже на полосе длиной 2 км и сесть на взлетку, которая вдвое короче.
Благодаря наличию вспомогательной силовой установки Ил-76 не нуждается в стационарных аэродромных средствах подготовки к полету — экипаж может работать полностью автономно до двух месяцев. К слову, за счет уникальной конструкции в сочетании с высокоэффективными двигателями самолет может в экстренной ситуации взлететь в том числе на трех работающих «сердцах». И безопасно спланировать с высоты 10 тыс. м в ограниченном радиусе, даже если все двигатели будут выключены.
Пролетит до 13 тыс. км.
За подготовку к вылету и работу в воздухе отвечает экипаж численностью до 7 человек — командир, помощник, штурман, бортинженер, техник по авиадесантному оборудованию, радист и воздушный стрелок. И да, Ил-76 даже есть чем отбиваться от преследующего неприятеля — в хвосте предусмотрено место для размещения пушек ГШ-23, а на фюзеляже — специальные установки для выброса тепловых ловушек. Кроме того, на самолет возможна подвеска различных свободнопадающих бомб калибром до 500 кг.
Запас топлива — 90 тыс. л, тяга двигателей — 4×12000 кгс. Скорость: максимальная — 850 км/ч, минимальная — 220 км/ч, крейсерская — 750−800 км/ч. Дальность: с грузом 48 т — 4750 км, с грузом 20 т — 7200 км, практический потолок — 13 тыс. км.
Полная заправка гиганта составляет порядка 90 т керосина на 12 баков. Каждому двигателю выделено по три резервуара — основной, запасной и резервный.
С таким солидным запасом самолет может непрерывно находиться в воздухе порядка 10 часов и преодолеть около 6000 км пути. Впрочем, возможен и перегоночный вариант, когда вместо грузов на борту дополнительное топливо, — так дальность увеличивается чуть ли не вдвое.
Экипаж — 6/7 чел., вооружение — 23-мм пушка ГШ-23.
Буквально с первых дней эксплуатации самолета конструкторы начали работу над модернизацией машины. Продолжается она и сегодня. Обновленные варианты поступают на вооружение, в том числе белорусской армии. Ил-76 МД — с повышенной грузоподъемностью и дальностью полета — после апгрейда получил интегрированную систему навигации, комплекс автопилота нового поколения, систему предупреждения столкновения с землей, электронные высотомеры и другое оборудование. По словам летчиков, теперь это совсем новая машина, история которой только начинается.
