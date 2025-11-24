Более 33 тыс. девочек в Беларуси привито против вируса папилломы человека первой дозой

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 33 тыс. девочек в Беларуси привито против вируса папилломы человека (ВПЧ) первой дозой, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай, передает корреспондент БЕЛТА.
«На сегодня в стране привито более 33 тыс. девочек первой дозой. Это за очень короткий период, учитывая то, что вакцинация началась в середине сентября», — сказала Светлана Нечай.
До конца текущего года планируется привить порядка 55−60 тыс. девочек. Вторую дозу вакцины планируется получить в первом квартале следующего года.
Вирус папилломы человека вызывает такое серьезное заболевание, как рак шейки матки. В стране регистрируется около 1 тыс. случаев заболевания в год. Это значит, что каждые два дня заболевают до пяти женщин. Почти каждый день от этого заболевания одна женщина умирает.
«Такая статистика позволяет говорить о том, насколько важно мероприятие, к которому приступила наша страна, вакцинируя девочек в возрасте 11 лет. Именно в этом возрасте формируется наиболее значимый иммунный ответ к вирусу папилломы человека», — отметила Светлана Нечай, добавив, что в целом в поле зрения попадают девочки в возрасте от 9 до 14 лет.
Для вакцинации девочек в Беларуси используется вакцина китайского производства Сecolin (цеколин). Вакцина имеет преквалификацию ВОЗ, хорошо себя зарекомендовала при вакцинации в других странах.
Прививка делается однократно с интервалом в полгода. Защищает от двух наиболее онкогенных типов вируса папилломы человека и перекрестно — еще от трех. Именно такая комбинация позволяет гарантировать защиту в 84% случаев. Это достаточно высокий уровень защиты, обратила внимание замминистра.
Она подчеркнула, что шанс быть защищенной должен быть у каждой девочки. Светлана Нечай поблагодарила родителей, которые активно отреагировали на такую возможность и вакцинировали своих дочерей. И обратилась к тем родителям, которые сомневаются в необходимости вакцинации, попросила их защитить своих детей от возможных в перспективе заболеваний — такой шанс есть, и упустить его нельзя. Вакцину государство предоставляет на безвозмездной основе.
В следующем году планируется вакцинировать девочек 2015 года рождения. Если девочки 2014 года рождения по каким-либо причинам, обстоятельствам в этом году не будут привиты, они могут это сделать в следующем году. Параллельно проводится работа по формированию обоснований по вакцинации девочек 2012−2014 годов рождения.
Вакцинация против вируса папилломы человека проходит в каждом амбулаторно-поликлиническом учреждении страны, но в основном это делается организованно в учреждениях образования. -0-