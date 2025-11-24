Более 33 тыс. девочек в Беларуси привито против вируса папилломы человека первой дозой

Она подчеркнула, что шанс быть защищенной должен быть у каждой девочки. Светлана Нечай поблагодарила родителей, которые активно отреагировали на такую возможность и вакцинировали своих дочерей. И обратилась к тем родителям, которые сомневаются в необходимости вакцинации, попросила их защитить своих детей от возможных в перспективе заболеваний — такой шанс есть, и упустить его нельзя. Вакцину государство предоставляет на безвозмездной основе.