Новая Зеландия включила диких кошек в программу по уничтожению хищников

Инициатива направлена на защиту уникальной местной фауны, которая на протяжении миллионов лет развивалась без угрозы со стороны млекопитающих-хищников и, как следствие, утратила способность к защите от них. По данным The Guardian, дикие кошки стали первым новым видом, добавленным в список целевых хищников с момента запуска программы в 2016 году; ранее в нём уже фигурировали крысы, горностаи, хорьки, ласки и опоссумы.