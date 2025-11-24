Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирия претендует на победу в главной спортивной премии России: республика представлена в трех номинациях

Башкирия борется за Национальную спортивную премию.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия претендует на победу в трех номинациях главной спортивной награды страны — Национальной спортивной премии. Об этом сообщил глава Министерства спорта региона Руслан Хабибов.

Как отметил руководитель ведомства, Центр адаптивного спорта Башкирии представлен в номинации «Надежда России: лучшая организация адаптивного спорта». Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию Уфы борется за звание лучшей спортивной школы, а сама республика номинирована как лучший субъект Российской Федерации за вклад в развитие спорта.

Хабибов напомнил, что Башкирия ежегодно участвует в этом конкурсе. В 2019 году республика уже получала звание лучшего региона России по развитию спорта, а в 2024 году вошла в тройку лучших спортивных регионов страны.

Итоги Национальной спортивной премии 2025 года станут известны уже в этот в четверг.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.