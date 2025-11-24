Башкирия претендует на победу в главной спортивной премии России: республика представлена в трех номинациях

Башкирия претендует на победу в трех номинациях главной спортивной награды страны — Национальной спортивной премии. Об этом сообщил глава Министерства спорта региона Руслан Хабибов.
Как отметил руководитель ведомства, Центр адаптивного спорта Башкирии представлен в номинации «Надежда России: лучшая организация адаптивного спорта». Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию Уфы борется за звание лучшей спортивной школы, а сама республика номинирована как лучший субъект Российской Федерации за вклад в развитие спорта.
Хабибов напомнил, что Башкирия ежегодно участвует в этом конкурсе. В 2019 году республика уже получала звание лучшего региона России по развитию спорта, а в 2024 году вошла в тройку лучших спортивных регионов страны.
Итоги Национальной спортивной премии 2025 года станут известны уже в этот в четверг.
