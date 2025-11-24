Ричмонд
Ливень и шквалистый ветер обрушатся на Ростовскую область в ближайшие часы

В Ростовской области прогнозируют град и грозу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ближайшее время сильно испортится погода. В частности, во вторник, 25 ноября, а также в среду, 26 ноября, синоптики обещают местами по региону сильные ливни, град, грозу. Порывы ветра составят до 22 метров в секунду. В связи с этим в ДПЧС сделали штормовое предупреждение.

— Пешеходам следует держаться подальше от деревьев, опор ЛЭП и хлипких конструкций. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим, не совершать опасных маневров, держать дистанцию на дороге, — сказали в ведомстве.

