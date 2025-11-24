Артем Чекалин рассказал, как часто общается со своими детьми от Лерчек

В понедельник, 24 ноября, в Москве проходит судебное заседание по делу в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Спустя несколько часов после начала слушаний, последний вышел из здания «на перекур» и пообщался с журналистами.
Чекалин не стал отвечать на многие вопросы, вместо него говорил адвокат. Юрист попросил журналистов отнестись с пониманием к состоянию его подопечного.
— Мы сейчас находимся в стадии судебного заседания. Все волнуются, ждут результатов. Дайте нам хотя бы понять, что происходит, точнее какое решение примет суд. Дальше, возможно, какие-то комментарии, не относящиеся к делу, Артем Александрович даст, — отметил он.
Тем не менее сам Чекалин все-таки ответил на несколько вопросов, включая тот, что касается их общих с Лерчек троих детей, младшему из которых — три года.
— Вижу их каждую неделю. Они живут со мной половину времени, половину — в другом доме, — приводит слова Чекалина StarHit.
При этом сама Лерчек уже беременна четвертым ребенком от своего нового возлюбленного, с которым и пришла на заседание. Чекалин рассказал, что узнал о ее беременности перед судом. СМИ сообщили, что Чекалина сейчас находится на шестом месяце беременности 16 ноября.
Экс-супруги находятся в суде в рамках рассмотрения уголовного дела против них о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей.