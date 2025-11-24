На Западе рассказали, как переехавшие по визе традиционных ценностей иностранцы живут в России

Граждане стран Запада, переехавшие в России по визе «общих ценностей», живут в стране комфортно и чувствуют себя безопасно на новом месте. Об этом сообщает телеканала Sky News.
В подготовленном московским корреспондентом Айвором Беннеттом материале рассказывается история британца Филипа Порта, разделяющего традиционные ценности РФ и приехавшего в страну вместе с семьей.
«Я люблю Россию. Здесь нет преступности, улицы чистые, все высоко развито», — рассказал он.
Британец отметил, что одной из причин переезда стала пропаганда ЛГБТ* в школах Великобритании. Порт признался, что опасается за своего семилетнего сына и не хочет, чтобы ему внушали подобные идеологии.
Ранее KP.RU сообщал, что сотни граждан Великобритании хотят переехать в Россию по визе «общих ценностей» из-за несогласия с нынешней политикой своей страны.
* Международное движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.