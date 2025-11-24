Депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и ОАЭ о торговле услугами и осуществлении инвестиций

Одновременно соглашение создает благоприятную и прозрачную правовую основу для торговли услугами, обеспечивая стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса. Оно позволит либерализировать двустороннюю торговлю услугами, облегчая доступ белорусских и эмиратских компаний на рынки друг друга. В части доступа на рынок услуг, по предварительным оценкам, ОАЭ взяли обязательства по 114, Беларусь — по 113 секторам.