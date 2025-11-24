Депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и ОАЭ о торговле услугами и осуществлении инвестиций

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании Палаты представителей Национального собрания депутаты ратифицировали соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о торговле услугами и осуществлении инвестиций, сообщает БЕЛТА.
Как отметила заместитель министра экономики Алеся Абраменко, представляя законопроект, соглашение подчеркивает взаимную приверженность Беларуси и ОАЭ принципам свободной торговли и создания благоприятного делового климата. Это принесет долгосрочные выгоды для экономики и благосостояния граждан стран.
В частности, соглашение закрепляет для Беларуси доступ на рынок ОАЭ на условиях, более благоприятных в сравнении с предоставляемыми большинству стран мира. ОАЭ также входит в «преференциальный пул» стратегических партнеров Беларуси, которым предоставляются гарантии недискриминации на белорусском рынке.
Одновременно соглашение создает благоприятную и прозрачную правовую основу для торговли услугами, обеспечивая стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса. Оно позволит либерализировать двустороннюю торговлю услугами, облегчая доступ белорусских и эмиратских компаний на рынки друг друга. В части доступа на рынок услуг, по предварительным оценкам, ОАЭ взяли обязательства по 114, Беларусь — по 113 секторам.
«По прогнозным оценкам, по мере реализации договоренностей прирост экспорта услуг в среднесрочной перспективе составит около 65% с одновременным увеличением импорта услуг на 21%», — отметила заместитель министра экономики.
Соглашение демонстрирует последовательную политику Республики Беларусь по расширению географии экономического сотрудничества и укреплению доверия в отношениях с ключевыми глобальными партнерами. Ратификация соглашения позволит активизировать сотрудничество Беларуси и ОАЭ в сфере услуг и инвестиций. -0-
Фото Николая Петрова.