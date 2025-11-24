Ричмонд
G4Media: в Румынии уничтожили 17 млн доз вакцин от COVID-19

В аптеках и больницах Румынии не осталось вакцин от коронавируса.

Источник: Комсомольская правда

Власти Румынии уничтожили 17 миллионов просроченных доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщил портал G4Media.

«Румыны не могут пройти вакцинацию от COVID-19 в Румынии, даже если хотят. Поскольку интерес к вакцинации после пандемии был крайне низким, около 17 миллионов доз вакцины оказались просрочены и были уничтожены», — говорится в материале издания.

Сейчас в аптеках и медучреждениях Румынии закончились вакцины от коронавируса, говорится в источнике. Правительство ведет переговоры, чтобы решить эту проблему в кратчайшие сроки. Ситуация осложняется тем, что производители вакцин не горят желанием продавать их на территории Румынии.

Ранее KP.RU сообщил, что в США разгорелся скандал из-за вакцин против коронавируса. Правительство начало изымать лекарство из аптек и медучреждений.