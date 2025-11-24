Над территорией России формируется зона интенсивных полярных сияний

В небе над Россией формируется зона интенсивных полярных сияний, сообщает официальный Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
В публикации говорится, что в настоящее время в восточном полушарии Земли наблюдается быстрый рост зоны полярных сияний. При этом нижняя граница полярного сияния «спустилась за последние полчаса до широт примерно 55 градусов».
Также ученые рассказали, что центр интенсивности аврорального овала находится в восточной Сибири, однако через несколько часов он сместится в центральные европейские части страны.
Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщала о вспышке на Солнце, форма которой, по словам исследователей, напомнила им золотого пегаса. Это обстоятельство вызвало интерес у учёных.