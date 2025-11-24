Умер слепой актер Уильям Аддо, легенда ганского киноискусства

Ганский актер, режиссер и педагог Уильям Аддо, более известный под творческим псевдонимом Вилли, ушел из жизни 22 ноября после нескольких лет борьбы с тяжелым заболеванием.
— Его семья подтвердила смерть в заявлении, опубликованном 24 ноября, отметив, что он скончался мирно, — передает портал Ghana Pulse.
Уильям Аддо изучал драму и театральное искусство в Университете Ганы. Он также руководител Национальным театром и был педагогом многих звезд кино и театра страны в Школе исполнительских искусств Университета Ганы.
Кроме того, артист также снимался в кино, в том числе работал над проектами «Ревность», «Отвергнутый», «Жена священника», «Узник» и «Дети гор».
Он полностью ослеп в 2018 году из-за катаракты и глаукомы, несколько проведенных ему операций не дали положительного эффекта.