Стоит ли возвращаться к бывшим: сексолог дала совет

Возвращение к бывшим снова в моде. Новый тренд набирает популярность в Сети. Пары расстаются и снова сходятся. Такие циклические отношения могут оказаться удачными, но могут и таить в себе риски. Подробнее об этом рассказала семейный системный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина в беседе с телеканалом 360.ru.
— Нет идеального рецепта для всех. Если чувства не угасли и за это время человек понял, что для него лучший тот, с кем он расстался. Смотрит он на других — и у него ничего не включается. И когда эти люди возвращаются в отношения, что-то меняется, — пояснила эксперт.
Но так происходит не всегда. Специалист предупредила, что возвращение к бывшему из-за привычки или страха остаться одному чаще всего приводит к повторным разрывам и токсичной динамике. Люди остаются в «замкнутом круге», не получая настоящего эмоционального удовлетворения.
— Если совсем никого нет, то люди иногда возвращаются от безысходности. Но это тоже не выход — быть с кем-то, если других нет, — отметила психолог.
По словам Никитиной, иногда отношения в паре становятся сильнее и крепче после расставания. Смысл возвращения есть только тогда, если между партнерами остались настоящие чувства. Специалист отметила, что важно принимать друг друга такими, какие они есть, и строить отношения на взаимопонимании, а не на попытках переделать партнера.