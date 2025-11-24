СМИ: Французскую актрису Брижит Бардо вновь госпитализировали в городе Тулон

В октябре в издании Nice-Matin впервые сообщили, что актриса госпитализирована и на протяжении нескольких недель находится в больнице после того как перенесла операцию в связи с «тяжелым заболеванием». Артистка якобы была вынуждена покинуть свой дом в Сан-Тропе, чтобы отправиться в частную больницу в Тулоне. На тот момент сообщалось, что 91-летнюю актрису выпишут из больницы через несколько дней, хотя ее состояние оставалось тяжелым.