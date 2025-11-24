Ричмонд
СМИ: Французскую актрису Брижит Бардо вновь госпитализировали в городе Тулон

Французская актриса Брижит Бардо вновь госпитализирована в Тулоне, и уже около десяти дней находится в больнице. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщила газета Var-Matin со ссылкой на свои источники.

— Очередное пребывание в больнице для Брижит Бардо… Ярая зоозащитница прибыла в больницу Сен-Жан в Тулоне около десяти дней назад, где она сейчас госпитализирована, — говорится в материале.

В октябре в издании Nice-Matin впервые сообщили, что актриса госпитализирована и на протяжении нескольких недель находится в больнице после того как перенесла операцию в связи с «тяжелым заболеванием». Артистка якобы была вынуждена покинуть свой дом в Сан-Тропе, чтобы отправиться в частную больницу в Тулоне. На тот момент сообщалось, что 91-летнюю актрису выпишут из больницы через несколько дней, хотя ее состояние оставалось тяжелым.

При этом слухи о здоровье Брижит Бардо к тому времени уже настолько распространились, что самой артистке пришлось опровергать сообщения о собственной смерти. В своем личном блоге она написала, что с ней «все в порядке, и она не собирается сдаваться».