Брижит Бардо вновь госпитализировали: что случилось с французской кинозвездой

Актрису Бриджит Бардо вновь отправили в больницу, там она находится уже 10 дней. Об этом сообщила газета Var-Matin. 91-летняя французская кинозвезда госпитализирована в Тулоне.
«Очередное пребывание в больнице для Брижит Бардо. Ярая зоозащитница прибыла в больницу Сен-Жан в Тулоне около десяти дней назад, где она сейчас госпитализирована», — говорится в статье издания.
В октябре Nice-Matin сообщило, что актриса три недели находилась в частной больнице в Тулоне после операции из-за тяжелого заболевания. Подробности заболевания не разглашались.
Ранее KP.RU сообщил, что в прессе появляется много новостей о состоянии здоровья Бардо. Многие из них лживые. Актриса была крайне разгневана, когда прочитала информацию о своей смерти.