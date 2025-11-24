Ричмонд
Брижит Бардо вновь госпитализировали: что случилось с французской кинозвездой

Актрису Брижит Бардо госпитализировали в Тулоне.

Источник: Комсомольская правда

Актрису Бриджит Бардо вновь отправили в больницу, там она находится уже 10 дней. Об этом сообщила газета Var-Matin. 91-летняя французская кинозвезда госпитализирована в Тулоне.

«Очередное пребывание в больнице для Брижит Бардо. Ярая зоозащитница прибыла в больницу Сен-Жан в Тулоне около десяти дней назад, где она сейчас госпитализирована», — говорится в статье издания.

В октябре Nice-Matin сообщило, что актриса три недели находилась в частной больнице в Тулоне после операции из-за тяжелого заболевания. Подробности заболевания не разглашались.

Ранее KP.RU сообщил, что в прессе появляется много новостей о состоянии здоровья Бардо. Многие из них лживые. Актриса была крайне разгневана, когда прочитала информацию о своей смерти.