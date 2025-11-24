Жильцам пришлось терпеть постоянные протечки: крышу жилого дома в Башкирии починили только после вмешательства прокуроров

В Нуримановском районе Башкирии прокуратура добилась устранения нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на улице Карла Маркса в селе Павловка. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Состояние покрытия крыши дома, которое находится в управлении ООО «Управляющая компания “Павловка”, как сообщают прокуроры, было ненадлежащим: имелись следы износа и повреждений, что приводило к скоплению воды и протечкам.
Прокуратура внесла представление директору УК. По инициативе надзорного ведомства он был привлечен к административной ответственности статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».
Благодаря вмешательству прокуратуры кровлю здания отремонтировали.
