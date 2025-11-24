В США семья нашла свою потерянную кошку спустя 10 лет

В Нью-Джерси семья воссоединилась со своей кошкой спустя десять лет после ее исчезновения. Об этом сообщили представители приюта Montclair Township, передает «Газета.Ru».
Найти животное удалось благодаря микрочипу, который был у питомца. Местный житель принес найденную на улице кошку в приют, где сотрудники просканировали чип и обнаружили контактные данные хозяев.
Как выяснилось, питомец пропал после того, как выбрался через открытое окно. Семья долгое время вела активные поиски питомца, развешивала объявления и обращалась в приюты.
Волонтеры подчеркнули, что эта история наглядно демонстрирует важность микрочипов, которые способны вернуть домой потерянное домашнее животное независимо от срока давности.
Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии готовят план полного уничтожения диких кошек к 2050 году.