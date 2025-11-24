Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актрису Брижит Бардо экстренно госпитализировали

Французская актриса Брижит Бардо снова госпитализирована в больницу Сен-Жан в Тулоне.

Французская актриса Брижит Бардо снова госпитализирована в больницу Сен-Жан в Тулоне. По данным газеты Var-Matin, она находится в медицинском учреждении уже около десяти дней.

«Брижит Бардо прибыла в больницу Сен-Жан в Тулоне около десяти дней назад, где она сейчас госпитализирована» — сообщает издание со ссылкой на свои источники.

Это уже вторая госпитализация актрисы за последнее время. В октябре газета Nice-Matin сообщала, что Бардо провела три недели в частной клинике, где перенесла операцию.

Конкретный диагноз актрисы не раскрывается.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.