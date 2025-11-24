Актрису Брижит Бардо экстренно госпитализировали

Французская актриса Брижит Бардо снова госпитализирована в больницу Сен-Жан в Тулоне. По данным газеты Var-Matin, она находится в медицинском учреждении уже около десяти дней.
«Брижит Бардо прибыла в больницу Сен-Жан в Тулоне около десяти дней назад, где она сейчас госпитализирована» — сообщает издание со ссылкой на свои источники.
Это уже вторая госпитализация актрисы за последнее время. В октябре газета Nice-Matin сообщала, что Бардо провела три недели в частной клинике, где перенесла операцию.
Конкретный диагноз актрисы не раскрывается.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.